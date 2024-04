In Italia tabagisti trattati come ladri | ecco dove scatta il divieto di fumare all' aperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Premessa/outing/opera di auto-convincimento/chiamatelavi pare: chi scrive ha smesso di, ufficialmente, vero -vero, per sempre, giuro che questa è la volta buona, da ventitré giorni e qualche ora. Non che cambi di una virgola quanto segue, ma è necessario per inquadrare con maggiore precisione e minore interesse lo sfogo e cioè:) con la lotta alle bionde stiamo passando il segno. Ché sì, è, vero, fanno male (i miei polmoni ringraziano) e d'accordo, ormai costano che manco un salasso (ma un conto è agire così, tassando i pacchetti, e un altro è trattare da banditi quei poveri cristi che si accendono una paglia dopo il caffè in pausa pranzo) e va bene pure il sacrosanto diritto alla salute di chi con la nicotina non ci vuole aver niente a che fare: ma sarà anche una decisione personale scegliere se frequentare il tabaccaio o meno? Vogliamo ...