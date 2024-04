In 2 anni 32 500 posti in meno negli ospedali italiani

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dal 2020 al 2022sono stati tagliati 32.500letto e fra il 2019 e 2022 oltre 11.000 medici hanno lasciato le strutture pubbliche. A renderlo noto sono i dati presentati dalle 75 Società scientifiche dei clinicieri e universitari (FoSSC), che chiedono al governo una “grande riforma strutturale e misure urgenti per salvare il Ssn. A rischio le cure per tutti”. Diminuiscono anche i nosocomi: in 10ne sono stati chiusi 95 (9%). E le risorse sono sempre: nel 2024, il finanziamento del Fondo sanitario è aumentato in termini assoluti rispetto al 2021 ma è diminuito rispetto al Pil ed è eroso dall’inflazione.