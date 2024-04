Impresa Atalanta - è semifinale di Europa League Gasperini | Orgogliosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo, 18 aprile 2024 - Quelladi Coppa Coppe del 1988 sembrava un tabù difficilmente scalfibile e anche in piena pandemia il Psg eliminò la Dea ad un passo dalladi Champions, ma quattro anni dopo, la vittoria nel doppio confronto con il Liverpool cancella tutto e regala a Bergamo una serata storica. Ora l’vede più da vicino una coppa che l’Italia non ha mai vinto e assieme alla Roma cercherà di arrivare al bersaglio grosso. Prima, però, è il momento di godersi la festa, perché serate così non capitano spesso.: “Vale come un trofeo” L’aveva detto alla vigilia che sarebbe potuta diventare una giornata storica per l’e così è stato. Gian Piero, dopo lo zero a tre di Anfield, si gode la nottata ...