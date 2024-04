Immobili Erp – Santori Lega ribatte | No al carico dei lavori sugli inquilini - le riparazioni spettano al Campidoglio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 18 aprile 2024) “No al regolamento per la gestione degli interventi di autoriparazione neglidi edilizia residenziale pubblica. Proporre aglila possibilità di intervenire direttamente sulledegli alloggi, peraltro con pochi fondi a disposizione, è una strampalata quanto inconcludente furberia. Siamo davanti all’ ennesima presa in giro targata Pd, ma basta giocare, ilnon tenti di scaricare su famiglie fragili, che già vivono situazioni al limite del tollerabile per inadempienze e mancati interventi vecchi di anni, quelli che invece sono i suoi precisi compiti istituzionali. Ci chiediamo se il sindaco Gualtieri e il suo assessore, insieme al presidente della commissione capitolina Patrimonio, abbiano chiara la condizione delle case popolari a Roma”. Lo dichiara in una nota il capogruppo ...