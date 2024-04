Ilaria Salis verso la candidatura alle Europee nelle liste di Avs

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano – Sarebbe in dirittura d’arrivo l’iter per candidareelezionidell’8 e 9 giugnodi Avs,anza Verdi e Sinistra. Lo afferma Il Foglio, in unn articolo dell’edizione online citando fonti diplomatiche a conferma del percorso partito giorni fa. Fonti diplomatiche perché sarà proprioo il corpo diplomatico italiano ad autenticarne oggi la firma per l’accettazione dellain carcere a Budapest, dove la 39enne monzese è detenuta da oltre tredici mesi. Secondo il quotidiano,sarà capolista nel collegio del Nord Ovest. Fino a ieri Nicola Fratoianni, segretario di Avs, aveva smentito l’ipotesi, respingendo l’esistenza di un ''Piano Fratoianni'' per ...

