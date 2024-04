Ilaria Salis - Mimmo Lucano | Candidata alle Europee? Sono contento

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – ''della candidatura di". Lo dice all'Adnkronos,, candidatodi Avs, commentando la discesa in campo per la sfida di Bruxelles anche di. "Lei è un'attivista, la sua candidatura nasce dalla condivisione di un ideale, non da opportunismi o altro, visto quello che sta pagando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.