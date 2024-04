Ilaria Salis - Meloni da Bruxelles | Politicizzare il caso non aiuta a risolverlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile 2024 – Draghi alla commissione europea? "È pura filosofia". E la candidatura di? "non cambierebbe nulla rispetto al lavoro che il governo sta facendo" per riportarla in Italia. In più: "La politicizzazione di questa materia non so quanto aiuti in sé", chiarisce Giorgia. Che in una pausa dai lavori arisponde punto su punto al fuoco di fila dei cronisti. L’immigrazione? "Sta diminuendo grazie ai nostri sforzi comuni". E la polemica sull’aborto? "È la sinistra che vuole cambiare la 194, non noi". L’occasione è l’ultimo Consiglio europeo di questa legislatura. "Quando ci rincontreremo saremo in uno scenario diverso – spiega la premier – e spero sarà anche un’Europa diversa, più capace di rispondere alle grandi sfide, con un approccio meno ideologico e più pragmatico per i ...