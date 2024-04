Ilaria Salis è candidata alle europee con Alleanza Verdi-Sinistra - cosa cambia per lei se viene eletta

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024)saràelezioninelle liste dianza, come hanno confermato a Fanpage.it fonti vicine al partito. La 39enne italiana, detenuta in Ungheria da tredici mesi con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di due neonazisti, in caso di elezione otterrebbe l'immunità parlamentare.