Ilaria Salis candidata alle Europee per Avs

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'insegnante detenuta in Ungheria perché accusata di aver aggredito un gruppo di neofascisti sarà nelle listeL'insegnante detenuta in Ungheria perché accusata di aver aggredito un gruppo di neofascisti sarà nelle liste

Intervista a Marina Castellaneta, docente di Diritto internazionale: “La candidatura non basta per la scarcerazione L’immunità arriva con la proclamazione” (repubblica)

(Adnkronos) – '' Sono contento della candidatura di Ilaria Salis ". Lo dice all'Adnkronos, Mimmo Lucano , candidato alle Europee di Avs, commentando la discesa in campo per la sfida di Bruxelles anche ... (webmagazine24)

Ue, Meloni si sfila da 'toto-Draghi': "Nome autorevole, ma ora è filosofia" - Non apre e non chiude, semplicemente si sfila. Perché sul futuro di Mario Draghi ai vertici dell'Europa -quella che verrà dopo il voto del 9 giugno- per Giorgia Meloni si fa mera "filosofia". I giochi ...adnkronos

Ilaria Salis: “Se eletta va subito…" - Ilaria Salis, l'attivista in carcere in Ungheria, potrebbe essere candidata da Alleanza Verdi Sinistra (Avs), il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, alle prossime… Leggi ...informazione

Salis con Avs: se eletta non uscirà in modo automatico - “Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie list ...ilfattoquotidiano