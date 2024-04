Ilaria Salis accetta candidatura alle Europee con Avs | la firma in carcere a Budapest

"Ilaria Salis accetta candidatura alle Europee con Avs" - (Adnkronos) - "Ilaria Salis è pronta ad accettare la candidatura alle europee con Avs, l’alleanza di Verdi e Sinistra italiana". Lo scrive Il Foglio in un pezzo a firma Simone Canettieri. Secondo il q ...palermomania

Ilaria Salis candidata alle europee con Alleanza Verdi Sinistra - Il Foglio: per Ilaria Salis è pronto il posto di capolista nel nord ovest. Oggi le firme nel carcere di Budapest ...dire

Green leader denies Salis set to run for AVS - Green leader Angelo Bonselli on Thursday denied a newspaper report that Ilaria Salis is set to run for the Green-Left Alliance (AVS) in June's European elections, after liberal daily Il Foglio reporte ...ansa