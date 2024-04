Ilaria Salis accetta candidatura alle Europee con Avs

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "è pronta adre lacon Avs, l’anza di Verdi e Sinistra italiana". Lo scrive Il Foglio in un pezzo a firma Simone Canettieri. Secondo il quotidiano le procedure burocratiche per la, da capolista nel Nord Ovest, sarebbero "già avviate nei giorni scorsi si concluderanno oggi pomeriggio". La maestra 39enne di Monza è detenuta da oltre un anno in un carcere di massima sicurezza in Ungheria perché accusata di aver aggredito due militanti neonazisti nel corso di una manifestazione a Budapest l'11 febbraio 2023. Lo scorso 28 marzo i giudici ungheresi hanno rigettato la richiesta di arresti domiciliari, davanti alla donna per la seconda volta apparsa ...

Milano – Sarebbe in dirittura d’arrivo l’iter per candidare Ilaria Salis alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno nelle liste di Avs, alle anza Verdi e Sinistra. Lo afferma Il Foglio, in unn ... (ilgiorno)

Ilaria Salis verso la candidatura alle Europee nelle liste di Avs - L’accordo sarebbe fatto, mancherebbe solo la firma per l’accettazione della candidatura che dovrebbe essere autenticata dal corpo diplomatico. L’avvocato milanese: “Non so se si candiderà, scelta pers ...ilgiorno

Il Foglio, Ilaria Salis si candida con Avs alle Europee - Ilaria Salis è pronta a correre nelle liste di Avs per le elezioni europee. A darne notizia un articolo sull'home page de Il Foglio. Nel pezzo si parla di un posto da capolista del Nord Ovest per ...ansa

“Ilaria Salis accetta la candidatura con Verdi e Sinistra”: l’insegnante detenuta in Ungheria pronta a correre per le Europee - Ilaria Salis è pronta a correre nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni Europee: si parla di un posto da capolista del Nord Ovest per l’insegnante attualmente detenuta in carcere in U ...ilfattoquotidiano