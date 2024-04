Il vitello tonnato e le ricette di mezza Italia arrivano a Napoli | apre Casa Vittoria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 aprile 2024) Metti il(sic!). Oppure, per dire, una costoletta alla milanese o, ancora, i celebri carciofi alla romana. In deroga a cliché e percorsi preconfezionati, torna in auge il classico all’na. Purché ben studiato, naturalmente. E la rivincita è anche una questione di recupero della semplicità, un salto carpiato all’indietro mentre il food sembra (spesso) scegliere percorsi elaborati: così è nato –ndo i battenti il 4 aprile - “”, per l’appunto - citiamo dal payoff ufficiale - “ristorante di cucina classicana”.na, non napoletana: gli aggettivi contano, eccome. Tanto più qui, in piazza, civico 6, due passi dal Lungomare (liberatodalle auto, non dai luoghi ...