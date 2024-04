Il trucco vincente di Lunin sui rigori parati contro il Manchester City | era tutto deciso

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il portiere del Real Madrid decisivoBernardo Silva e Kovacic, ha parato i penalty che hanno di fatto consegnato la qualificazione in semifinale di Champions. Ma dietro le sue prodezze ci sono suggerimenti preziosi.

Isola dei Famosi, ex vincitore svela: “Montaggi pilotati. Ecco come ho vinto” - L'Isola dei Famosi 2024 è entrata nel vivo e un ex vincitore è tornato a parlare della sua esperienza svelando inediti retroscena.donnaglamour

Isola dei Famosi, Nino Formicola rivela: «Montaggi e confessionali sono pilotati. Ecco come ho fatto a vincere nel 2018» - Nino Formicola è stato un naufrago dell'Isola dei Famosi in una delle edizioni passate, più precisamente quella del 2018, anno in cui ha anche vinto il reality show. Il comico, ...ilgazzettino

Tendenze matrimonio: ricevimenti intimi, colori vivaci e fascino d'altri tempi - Maggior intimità, location immerse nella natura e nostalgia per l'eleganza del passato: sono queste le ultime tendenze del wedding ...tgcom24.mediaset