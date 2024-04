Il tifoso terminale della Roma? E’ un fake

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Ilmalatoche chiede alladi vincere l’Europa league nella finale a Dublino il 22 maggio? Adnkronos è in grado di rivelare che è un falso. O meglio, esiste, è anche unnista sfegatato. Ma non è malato, non ha in programma di andare in Svizzera per il suicidio assistito e non è chiaro perché abbia chiamato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosinisti, mettendosi a piangere mentre raccontava la sua storia struggente. Ma andiamo con ordine. “Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date”, ha detto in diretta a Te la do io Tokyo, programma radiofonico condotto dal famoso speaker Marione tutti i giorni dalle 10 alle 14. “Gli svizzeri sono ...