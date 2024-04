Il tifoso romanista Edoardo | Sono malato ma non sto morendo La mia telefonata era uno scherzo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Negli ultimi giorni la storia diaveva fatto il giro dei social, ripresa anche da tantissime testate:terminale, il ragazzo aveva telefonato a una radio della capitale spiegando di aver spostato la data dell’eutanasia nella speranza di una vitorria della Roma in Europa League. Parole talmente commoventi che persino il tecnico giallorosso Daniele De Rossi aveva voluto mandare un messaggio allo sfortunato, invitandolo a mettersi in contatto con la società. Col passare delle ore, però, alcune voci avevano messo in dubbio la versione del ragazzo. Fino a quando, dopo tanto silenzio, non è intervenuto il diretto interessato per chiarire la cosa. “, ma non sto. Era uno” ha detto il. Chiarendo di non ...

