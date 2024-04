Il tifoso della Roma che ha chiamato la radio ammette | Non sono terminale - avevo voglia di leggerezza

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – “Viviamo in una società in cui se stai male devi piangere e piangerti addosso. Se agli altri appari come uno che ride, che scherza, allora non può essere vero che soffri. Se uno sbaglio l’ho fatto è che ho definito ‘’ la mia malattia, anche se poi micorretto, per fortuna. La mia non è una malattiama comunque è cronica e incurabile. Ci convivo da anni e ho iniziato una cura sperimentale che mi costringe ad andare fuori Italia. Però in Svizzera al momento non vado…”. A parlare all’Adnkronos è Edoardo, ilgiallorosso al centro delle cronache per una struggente telefonata a Telestereo, nella quale chiedeva alla sua squadra di vincere la finale dell’Europa League il 22 maggio a Dublino, spiegando di aver già preso accordi per il suicidio assistito con ...