Il testamento come segno di pace. Regala i suoi terreni al Comune

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un regalo inaspettato al, prima di lasciare questa vita, dopo anni di rapporti conflittuali per “colpa“ dell’esproprio di un terreno sui cui poi è sorto il centro civico. La vicenda è venuta alla luce durante l’ultimo Consiglio, quando ilha formalizzato l’accettazione della donazione di lotti di terreno, poco meno di 2.200 metri quadrati, ma di importanza strategica perché consentiranno di ampliare il centro civico della frazione Dal Pozzo. Si tratta di"oggetto di una diatriba lunga decenni fra il proprietario e le passate Amministrazioni – spiega l’assessora Antonella Imperato –. Il proprietario non l’ho mai conosciuto di persona, né sentito per telefono. La prima volta che l’ho chiamato, gli ho lasciato un messaggio in segreteria. Con le comunicazioni successive ho cercato di essere più gentile possibile, ...