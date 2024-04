Il suo nuovo soprannome dopo il ko con Tsitsipas | veleno puro nel circus su Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chiamatelo "Don". La battuta è di Paolino Canè, storico talento del tennis italiano un po' testa matta, protagonista in campo e fuori con comportamenti da rockstar. Intervistato da Fanpage, l'amatissimo bolognese (che il sommo Clerici aveva ribattezzato Neurocanè, un po' perfidamente), ha svelato ildila dolorosa, beffarda sconfitta sulla terra rossa di Montecarlo nella semifinale di sabato scorso contro Stefanos. Un ko maturato per una colossale svista del giudice di sedia che ha rimesso in gioco il greco nel terzo set, contribuendo forse anche ad alimentare i problemi fisici dell'azzurro che lo hanno frenato nel finale di match. Subito sono scoppiate infinite polemiche per la mancanza dell'occhio di falco nel ...