Il sindaco dimissionario Festa ai domiciliari | Avellino - altro terremoto nel centrosinistra

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una nuova inchiesta per corruzione agita ile la politica italiana. I carabinieri dihanno posto aiilGianluca. Tra le accuse mosse dalla Procura campana ci sono quelle di associazione a delinquere finalizzata al pilotaggio di alcuni appalti, corruzione e peculato. Nell'inchiesta, oltre alex Pd poi sostenuto da liste civiche, sono coinvolti anche un architetto e una funzionaria del Comune. Perquisizioni sono in corso anche negli uffici del vicedi. A notificare i provvedimenti sono i militari del reparto operativo del nucleo investigativo die sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza. Finanzieri e ...

