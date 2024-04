Il ridicolo varietà dei lottizzati contro il potere

(Di giovedì 18 aprile 2024) I giornalisti della Rai hanno proclamato cinque giorni di sciopero per "non essere ostaggi dei partiti"

Amadeus al Nove vale atomica iraniana, e altri imbarazzi del nostro tempo: ... ma voi dieci minuti del programma di Fiorello, quello che costa come un varietà del sabato sera ma ... ma abbiate pazienza: ho quest'ingombro del senso del ridicolo ). Fanatiche che fino a non molto ...

Prince of Persia - The Lost Crown per Switch: sconto FOLLE del 40%: ... questo titolo è un affare da non perdere al prezzo ridicolo di soli 29,99 euro , anziché 49,99 ... Prince of Persia: The Lost Crown offre un'esperienza di gioco completa con una varietà di sfide e ...