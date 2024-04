Il primo registratore vocale che trascrive e traduce offline con l' AI

(Di giovedì 18 aprile 2024) iFlytek Smart Recorder è un gadget compatto e di alta qualità, che non ha bisogno di connettersi al web

Raid dei ladri in due panetterie. Danni ingenti: ripresi dai video - In dieci giorni i colpi all’antico forno Canu di San Giovanni e Montevarchi. Il proprietario: "Non siamo tutelati" .lanazione

Due colpi in dieci giorni ai danni di due punti vendita Canu. Pochi soldi rubati, ingenti i danni - Due furti nell’arco di dieci giorni, in entrambi i casi ai danni di due diversi punti vendita dell’Antico Forno Canu. Il primo episodio risale all’inizio del mese di aprile: a finire nel mirino è stat ...valdarnopost

Games Global annuncia la presentazione di una dichiarazione per la registrazione riguardante un’offerta pubblica iniziale proposta - Games Global Limited (“Games Global”), una delle principali società nello sviluppo, distribuzione e commercializzazione di innovative soluzioni business-to-business integrate e per contenuti di gaming ...ansa