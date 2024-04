(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildel gas rialza la testa con i timori per una escalation delle tensioni in Medio Oriente. Lo scenario peggiore, secondo gli analisti, potrebbe essere la chiusura da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz, canale chiave da dove passa il 20% del traffico commerciale di Gnl. Ad Amsterdam le quotazioni del gas concludono la seduta indel 3,26% a 32,3al megawattora.

Il prezzo del gas chiude in calo in un contesto di volatilità per i timori di una escalation delle tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 5,6% a ... (quotidiano)

Il prezzo del gas chiude in rialzo a 32,3 euro - Il prezzo del gas rialza la testa con i timori per una escalation delle tensioni in Medio Oriente. Lo scenario peggiore, secondo gli analisti, potrebbe essere la chiusura da parte dell'Iran dello stre ...ansa

Wild Hearts è in offerta su Amazon a soli 6 euro su Amazon, prezzo assurdo - Il gioco è in offerta su Amazon a 6 euro per Xbox Series X o 14,98 euro per PS5, una super promozione per recuperarlo.everyeye

Forex, dollaro in modesto rialzo dopo dati forti e commenti Fed - Alle 17,30 l'indice del dollaro guadagna lo 0,05% a 106,003, rimanendo vicino al massimo di 5 mesi e mezzo di questa settimana di 106,51, toccato martedì. L'indice finora è salito del 4,5% quest'anno.it.investing