Il prete e i misteri in villa | prima dei sospetti abusi don Roberto fu sospeso per un crac in parrocchia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pesaro, 19 aprile 2024 – Un giallo nel giallo. Nel caso delladeidi Sant’Angelo in Vado sequestrata sabato scorso dagli inquirenti le risposte, seppur parziali, aprono le porte a nuove domande. Perché se l’indagine sul presunto abuso su minore era aperta già dal 2023 la perquisizione alla ricerca di tracce biologiche, con un maxi dispiegamento di forze da parte della scientifica di Ancona, è stata fatta solo sabato scorso, sei mesi dopo la segnalazione che ha dato il via all’inchiesta? I poliziotti hanno passato al setaccio un appartamento in vendita, di proprietà di donPellizzari, sacerdote 63enne tutt’orain via cautelare dalla curia svizzera a seguito della segnalazione fatta partire dal Vescovo Salvucci al suo omologo elvetico e al Dicastero ecclesiastico. Tra l’altro la carriera di ...

