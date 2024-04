Il Presidente Mattarella in visita ufficiale nella Repubblica di Bulgaria

Il grande classicismo interpretato da Dantone con l'Orchestra Rai - Torna per la seconda settimana consecutiva sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Ottavio Dantone, uno dei più apprezzati interpreti di oggi di musica antica, nel concerto in programma ...rai

Ucraina, Mattarella: massimo sostegno a Kiev, cercare pace giusta - Sofia, 17 apr. (askanews) - "Massimo sostegno all'Ucraina per riaffermare il principio di pari dignità di ogni Stato: non è ammissibile che uno Stato più forte possa imporsi con le armi a uno Stato me ...affaritaliani

Gelmini e l’appello alla Meloni: “Non lasci in panchina uno come Draghi” - Azione, Gelmini “chiama” la Meloni per Draghi: “Lo prenda in considerazione” Non solo Mario Draghi, ma anche le dichiarazioni di Sergio Mattarella fanno molto rumore. Il Presidente della Repubblica, ...notizie