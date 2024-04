Il piccolo Matteo è morto Una tragedia - aveva un anno e mezzo | investito per errore dal papà

(Di giovedì 18 aprile 2024)in Italia, uomo investe il figlio con l’auto, ilmuore dopo due giorni di sofferenze. Il terribile incidente è avvenuto nel cortile di casa dove il 45enne Olaf Vidali stava spostando la sua automobile. L’uomo stava facendo retromarcia e non si è accorto che dietro c’era il figlio. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma quando l’ambulanza è arrivata ilnon respirava. Dopo ben 45 minuti il bambino è stato rianimato e portato al pronto soccorso dell’ospedale. Qui purtroppo, dopo due giorni in terapia intensiva, a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nell’impatto con l’auto, i medici hdovuto sancire il decesso. Leggi anche: Schianto mortale tra due mezzi,un uomo rimasto: è intrappolato tra le lamiere La corsa in ...

