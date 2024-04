Il petrolio è poco mosso a New York a 82,63 dollari - Il petrolio è poco mosso a New York, dove le quotazione perdono lo 0,07% a 82,63 dollari al barile.quotidiano

Borsa Milano poco mossa e volatile, corrono Mfe e Ovs su risultati, giù oil - Infine, venduto il comparto oil, con Saipem (BIT: SPMI) e Tenaris (BIT: TENR) in flessione del 2,6%, quest'ultima tagliata a 'underweight' da 'overweight' da Morgan Stanley (NYSE: MS ). Eni (BIT: ENI) ...it.investing

Borsa: Europa cauta in vista di Wall Street, giù il petrolio - Borse europee in cauto rialzo in attesa dell'apertura di Wall Street, i cui future segnalano il primo rialzo in cinque giorni dopo le turbolenze provocate dall'inciampo dei mercati sulla tempistica de ...quotidiano