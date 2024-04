Il Paradiso delle Signore - anticipazioni | Ciro rovina i piani di Maria?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 aprile 2024) AlPuglisi e sua figlia, dopo un periodo di tregua, saranno di nuovo ai ferri corti, come si evince dalledella soap opera di Rai 1 relative ai prossimi episodi. L'uomo, infatti, non tollererà la decisione della stilista di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi con Matteo Portelli. Quest'ultimo, intanto, continuerà a rimanere in prigione a causalosche e diaboliche macchinazioni di Umberto Guarnieri, mentre Vito avrà un confronto con. Lamantia sarà mesto e disperato dopo aver scoperto che la ragazza si è innamorata di Portelli e che ha deciso di intraprendere una relazione con lui. Il padre di, però, lo esorterà a non arrendersi e, anzi, gli consiglierà di provare a ...