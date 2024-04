Il nuovo messaggio di Kate Middleton che - fors - riprenderà pian piano gli impegni pubblici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 18 aprile 2024), a qualche settimana dall’annuncio video pubblicato sui social sulla sua diagnosi di cancro, si è unita al principe William in undi vicinanza al popolo australiano. La principessa e il principe del Galles hanno inviato pensieri di solidarietà e vicinanza all’Australia dopo l’attacco con coltello avvenuto in un centro commerciale a Sydney il 13 aprile, in cui un uomo ha ucciso 6 persone prima di essere ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. Si tratta della prima dichiarazione pubblica dida quando ha rivelato in un videodi avere il cancro. We are shocked and saddened by the terrible events in Sydney earlier today. Our thoughts are with all those affected, including the loved ones of those lost and the heroic emergency ...