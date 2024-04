Il naufrago rigetta ogni accusa e chiede di essere invitato in studio 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 18 aprile 2024) Giorni tesi per L’isola dei famosi 2024. Non per liaison inaspettate tra naufraghi o contrapposizioni tra gruppi, bensì per gli imprevisti. Ultimo in ordine di arrivo, dopo l’infortunio in diretta di Marina Suma, l’esclusione di Francesco Benigno. Ad annunciarlo, Mediaset tramite una nota ufficiale. Poche righe di cui Vladimir Luxuria darà contezza nella quarta puntata in onda stasera alle 21.35 su Canale 5. “Isola dei famosi 2024”: i concorrenti X ...