Il Napoli su Guido Rodriguez - può arrivare a parametro zero dal Betis Siviglia

(Di giovedì 18 aprile 2024), interesse concreto perIlsarebbe molto vicino al centrocampista argentino, in scadenza di contratto con il. Come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Secondo quanto riferito da Cesar Luis Merlo, noto giornalista di Tyc Sport, il centrocampista argentino Guido Rodriguez , in scadenza di contratto a giugno con il Betis Siviglia, sarebbe a un passo ... (sportface)

Il Napoli vuole chiudere al meglio il campionato, con la speranza che il quinto posto per l`Italia nella prossima UEFA Champions League (sempre... (calciomercato)

Il Napoli starebbe già lavorando in vista della prossima stagione. dall’Argentina rimbalza la voce di un acquisto che sarebbe molto vicino L’annata post Scudetto del Napoli è stata tutt’altro che ... (calcionews24)

Napoli, Gaia Zucchi presenta il nuovo libro «La vicina di Zeffirelli» nella Chiesa di San Potito - L’attrice Gaia Zucchi, con il suo libro “La vicina di Zeffirelli” (De Nigris Editori) aprirà il calendario di eventi a cura dell’associazione Ad ...ilmattino

Repubblica - Col sì di Conte, il Napoli chiuderebbe subito questi tre acquisti: i nomi - Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, sarebbero tre gli acquisti già nel mirino della SSC Napoli per la prossima sessione di mercato estiva.Calciomercato Napoli ...msn

Guido Rodriguez-Napoli: quanto chiede per firmare. L'entourage: "Porte aperte, ma non è fatta" - Guido Rodriguez ha rifiutato un ricco rinnovo di contratto dal Betis e vuole uno stipendio importante da chiunque sia interessato a tesserarlo.areanapoli