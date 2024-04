Il Napoli e il ‘valzer’ degli allenatori…Parla Marchetti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ha parlato soprattutto delLuca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, intervenendo a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Per me il ballettoallenatori già c’è anche perché il Milan, per esempio, non decide sul futuro dell’allenatore in una sola partita. Lo stesso farà l’Atalanta anche perché il connubio con Gasperini ha funzionato alla grande in questi ultimi anni”. In chiave… “In chiave, Conte è libero ma è quello più difficile perché ha uno stipendio importante, necessiterebbe di un supporto importante della società in termini di calcio mercato, perché bisognerebbe rivoluzionare l’aspetto tattico della squadra ma è chiaramente un obiettivo che il ...