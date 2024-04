Il mito complottista di Nibiru - il pianeta che deve distruggere la Terra da quasi 30 anni

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Leonardo Bianchi Lo scorso 8 aprile è stata visibile un’eclissi solare totale tra Messico, Stati Uniti e Canada. Siccome si tratta di un fenomeno piuttosto raro, l’evento è stato al centro di un’intensa copertura mediatica – nonché di svariate teorie del complotto. Come ha scritto il giornalista David Gilbert su Wired, le teorie sull’eclissi hanno coperto «qualsiasi scenario apocalittico», dall’usuale fine del mondo a un «piano segreto per avvelenare la popolazione attraverso dei palloni aerostatici, passando per rituali occulti e addirittura l’imposizione della legge marziale finalizzata a inaugurare un “nuovo ordine mondiale”». Una delle più gettonate sui social network, specialmente su TikTok, riguarda invece un fantomatico «X» – cioè non ancora identificato – di nome, che sarebbe entrato nell’orbita della ...