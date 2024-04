Il manganello è democratico. Viva il manganello

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha esordito esprimendo la sua solidarietà alla polizia di stato per gli assalti ricevuti da gruppi di scalmanati durante i recenti disordini alla Sapienza. “Diciamo la verità: non sono studenti, sono dei delinquenti. Sono gruppi delinquenziali, poi qualche volta c’è anche qualche studente che protesta in maniera pacifica – ha detto il conduttore – Gruppi delinquenziali che hanno deciso di dare l’assalto a vari rettorati perché non seguono le loro indicazioni sul boicottaggio di Israele. Ma lo avrebbero fatto per qualsiasi altra cosa. Per qualsiasi altra cosa. E dunque la mia solidarietà va alla Polizia di Stato, va al poliziotto che è stato preso a pugni. Spero che chi prende pugni un poliziotto venga condannato ad anni di galera. Ad anni di galera”. L’indignazione di Cruciani si è rivolta poi anche verso coloro che criticano l’uso ...