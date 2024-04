Il libro di Franco Fortini che ci impone di reimparare a scrivere (anche di libri)

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Diciamo subito che questo Pareri editoriali per Einaudi (Quodlibet, 245 pagg., 20 euro) potremmo usarlo per piangere ma soprattutto per rimboccarci le maniche. Piangere non di nostalgia – lagne del... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti