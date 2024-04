Il Garante Privacy europeo boccia il modello Consent or Pay di Meta

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 aprile 2024)or pay, dai il consenso oppure paga. Con questa formula i social network made in– ovvero Instagram e Facebook – hanno trovato una scappatoia rispetto alle lamentele delle autorità rispetto al tracciamento degli utenti e alla loro profilazione per ragioni di pubblicità. In passato, si trattava di una questione che non era in alcun modo normata e che, in fondo, ha rappresentato una delle fortune dell’algoritmo di queste piattaforme: grazie al semplice utilizzo delle funzionalità di Instagram e Facebook (utilizzo “gratuito”), l’utente non faceva altro che lasciare delle piccole tracce cheivano adi intercettarne gusti e preferenze, proponendogli – a sua volta – ulteriori contenuti che rientravano in questa scala di gradimento. Tuttavia, con una maggiore diffusione della cultura del dato, con una ...