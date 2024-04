Il G7 italiano fa la differenza. Le parole di Blinken

(Di giovedì 18 aprile 2024)di apprezzamento, quelle spese da Antony, segretario di Stato americano, verso l’Italia al termine dell’incontro di ieri con Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, a margine della ministeriale del G7 a Capri. In particolare, Washington punta sulla presidenza di Roma affinché al vertice dei leader di giugno si trovi un’intesa sull’utilizzo degli asset russi congelati. Gli Stati Uniti apprezzano “profondamente” il partenariato con l’Italia, “la più stretta mai avuta” tra i due Paesi. E credono che la leadership italiana del G7 “stia facendo la”, ha spiegato il capo della diplomazia americana. “Stiamo lavorando per aiutare l’Ucraina contro l’aggressione russa, per affrontare le sfide del conflitto in Medio Oriente e quelle poste dalla Cina”, ha detto ancora evidenziato come il ...

