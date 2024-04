Una lotta intestina dietro l'addio di Amadeus alla Rai. Per l'annuncio ufficiale sembra ormai solo questione di tempo, anche se i vertici di viale Mazzini stanno tentando il colpo di coda per... (leggo)

The Movie Critic cancellato: Quentin Tarantino ha cambiato idea, non sarà il suo ultimo film - Non sarà The Movie Critic l'ultimo film di Quentin Tarantino: il regista ha cambiato idea a pochi mesi dall'inizio delle riprese ...badtaste

Il G7 conferma il suo "convinto sostegno" a Kiev - I paesi del G7 hanno confermato il loro "pieno ... "Restiamo fortemente impegnati ad aiutare l'Ucraina a soddisfare i suoi bisogni di finanziamento nel breve termine", prosegue la nota, in cui il G7 ...gazzettadelsud

Thomas Schlesser: «Raffaello ci turba con l’armonia che abbiamo perduto, la Gioconda sorride alla vita» - Come conferma lo stesso autore, quarantasette anni ... Non posso e non voglio dare lezioni, ciascuno trova il suo con la pazienza e la costanza, come fanno Lisa e Henry». In ogni quadro, il nonno ...corriere