Il fondatore del WEF Klaus Schwab non è stato ricoverato in ospedale e non è morto

(Di giovedì 18 aprile 2024) Su alcuni social media, stanno circolando voci riguardo a un presunto ricovero di, ildel World Economic Forum. Alcuni utenti vanno addirittura oltre, dichiarando il suo decesso e diffondendo screenshot della sua biografia su Wikipedia modificata. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che non ci sono fonti affidabili che confermano tali affermazioni riguardanti un suo ricovero o decesso. Inoltre, il portavoce del WEF ha categoricamente smentito queste notizie. Per chi ha fretta: Sui social media si è diffusa la voce chedel World Economic Forum (WEF), siainin condizioni critiche o addirittura deceduto. La notizia è apparsa originariamente il 14 aprile sul sito Weekly Crier, ...

Il discorso, che Kiani terrà mercoledì in occasione della 6a edizione del Summit ministeriale Global e sulla sicurezza dei pazienti, esplorerà come le soluzioni mediche basate sull’IA possono ... (seriea24)

“Ma con che coraggio ora vado in giro a chiedere i voti ? Per noi le elezioni europee saranno un massacro, soprattutto sul fronte della Lega lità. Mi vergogno ”. Il fondatore della Le... Contenuto a ... (ilfoglio)

Chiavari, una scuola intitolata a Amadeo Peter Giannini - Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of America originario di Favale di Malvaro comune dell'entroterra del Tigullio, dà il nome a una scuola di Chiavari. Questa mattina il taglio del nastro. (A ...ansa

Sentieri selvaggi al Museo Darwin Dohrn - Può la musica contemporanea conquistare il grande pubblico È la sfida che 27 anni fa ha lanciato il collettivo di musicisti Sentieri selvaggi. Una scommessa ancora valida che si rinnova domani venerd ...ansa

Extreme Connect 2024: si parlerà di AI, Zero Trust e WiFi 7 - Scopri le sessioni e i workshop in programma all’Extreme Connect 2024, in programma dal 22 al 25 aprile, anche da remoto ...lineaedp