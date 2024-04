Il Campo largo tiene e rilancia | Todde benedice Zedda sindaco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Mentre a Bari c’è ancora “grossa crisi” (per dirla alla Corrado Guzzanti), in Sardegna ildi Alessandranon solo, ma. Ieri infatti è stata ufficializzata la candidatura del presidente dei Progressisti, Massimo, sostenuto da tutto il centrosinistra. Lo stesso che aveva portato alla vittoria di. Per, in caso di elezione, si tratterebbe di un ritorno, visto che è già statodi Cagliari. Stop a Italia Viva, Calenda e Soru Se la coalizione non è in discussione, l’unico punto aperto è un eventuale allargamento a Italia Viva, Azione e Soru, sul qualeprende tempo. “Squadra che vince non si cambia, lo stiamo dimostrando, la nostra coalizione è forte e coesa e ...