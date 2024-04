Il calcio è l’unico sport in cui difendersi è considerato un’aberrazione O un colpo di culo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bisogna intendersi sul significato di. Che ovviamente non è il numero di Avogadro. Non può esserci una formula specifica. Ma Carlo Ancelotti non ha eliminato il Manchester City perché ha(che è il mantra di tutti i guardiolisti che hanno trascorso la notte insonne). A meno di non voler archiviare sotto la parolaogni successo ai rigori. Ma anche qui ci sarebbe da discutere. Hanno scritto libri sulla preparazione dei calci di rigore. Ci sono staff di specialisti che vengono ingaggiati dai club per affrontare questa appendice che non è una lotteria. Lo ha spiegato anche Lunin nel post-partita. Avevano studiato i tiratori avversari. E sapevano che in tre avrebbero potuto tirare centralmente. Lui è rimasto fermo sul tiro di Bernardo Silva. Gli è andata bene. Ma c’era anche un lavoro. Nella perversione contemporanea ...