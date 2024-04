Il Brasile contro il razzismo per raggiungere lo sviluppo sostenibile globale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Daldi Lula e da una preparata e potente generazione di attiviste e attivisti, che si spendono quotidianamente per gli ultimi, arrivano promettenti notizie per chi combatte ilnel mondo. Il governo delha fatto sua la grande frase di Angela Davis che ci ha insegnato che non è sufficiente non essere razzisti ma bisogna essere antirazzisti, e ha lanciato l’obiettivo dellonumero 18: promozione dell’uguaglianza etnico-razziale. Si tratta di un obiettivo che si aggiunge (in modo volontario e solo in) ai 17 già presenti nell’agenda 2030, il famoso piano dilanciato a New York dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015 e che sarà in vigore appunto fino al ...