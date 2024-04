Il bitcoin come l' oro ora fa concorrenza a dollaro e euro Parte la svolta storica | emissioni giornaliere dimezzate

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Da domani cambia tutto per le criptovalute e gli scenari sono difficilmente prevedibili. Con una mossa annunciata ma mai così temuta, percomincia una nuova epoca. La creazione giornaliera si dimezza da 900 a 450 e questo renderà la criptovaluta anche più scarsa dell'oro. L'emissione si ridurrà a 3,125, il che vuol dire - riporta Il Sole 24 Ore - chediventerà sempre più introvabile,nell'obiettivo dell'ideatore che ha previsto questo meccanismo con cadenza all'incirca quadriennale (per la precisione ogni 210mila blocchi di transazioni) per rendereuna valuta digitale ad inflazione decrescente programmata. E per metterla in competizione con le valute fiat (, ecc.) che tecnicamente non prevedono limiti di emissione nel tempo.