Il 22 aprile è la Giornata della Terra - il tema 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Il 22tutto il mondo celebra la, l’Earth Day che da 54 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. EarthDay.org, organizzatore globale, ha indicato per il, il‘Planet vs. Plastics’ per chiedere "una riduzione del 60%L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Quanto inquina produrre la neve artificiale? Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque Fiere, Key-The Energy Transition Expo si chiude con boom di presenze: +41% Assicurazione sui report di sostenibilità: una sfida alla ...