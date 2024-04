Ieri in Campania | bradisismo a Bacoli - Tar stoppa divieto di varo e alaggio nel porto di Baia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 17 aprile 2024. Avellino – E’ stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino un uomo di 38 anni residente al Comune di Solofra, dopo una rovinosa caduta dal balcone, da un’altezza di circa sei metri. (LEGGI QUI) Benevento – È finito in carcere un uomo di Benevento, gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori pluriaggravati e lesioni personali pluriaggravate ai danni della fidanzata. Le indagini venivano avviate in seguito alla istanza di ammonimento questorile avanzata, in data 21.3.2024, dalla donna, persona offesa, da cui emergevano le gravi condotte moleste e minatorie cui l’uomo la sottoponeva da agosto 2023. (LEGGI QUI) Caserta – Un patto antiracket per l’edilizia è stato sottoscritto alla Camera di Commercio dal presidente ...