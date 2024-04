Ibm prepara le aziende all’AI Act La sua soluzione? Elementare - Watsonx

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 aprile 2024) Informare le, oltre che rassicurarle, su come Ibm intende aiutare ledi fronte alla novità dell’AI Act. È stato questo l’intento della tavola rotonda virtuale organizzata dall’azienda statunitense con la stampa italiana e internazionale: dettare le linee guida per il futuro e assicurare vicinanza e supporto alle imprese, in un momento di cambiamento radicale. La nuova regolamentazione europea valuterà infatti gli strumenti tecnologici in base al loro rischio – basso, alto o vietato – e c’è darsi. E laofferta da Ibm si chiama. Questo perché risponde esattamente a ciò che chiede Bruxelles con la sua legge, ovvero costruire un sistema digitale responsabile, equo ed etico. Utilizzando, un’azienda sarà aiutata nel rispetto della conformità ...