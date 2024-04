Ia - Fontana Regione Lombardia | Grande risors - ma servono regole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - “Credo ci sia in questo momento unacollaborazione tra pubblico e privato per costruire lepiù opportune nell'usare in modo corretto questee”. Sono queste le parole del governatore lombardo, Attilio, in apertura degli “Stati generali delle ingegnerie digitali - Costruendo il futuro tecnologico di Milano e del Paese”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano all'Acquario civico meneghino. “Siamo nel pieno della transizione digitale, che ogni giorno ci offre soluzioni diverse e sempre più utili per il nostro futuro”, ha proseguito. “Al tempo stesso ci sono problematiche che dobbiamo affrontare tempestivamente, come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei computer quantistici. Sono tutti argomenti che ...