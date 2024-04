(Di giovedì 18 aprile 2024) di Giorgio Boratto Bisognerebbe fare chiarezza in Italia suie soprattutto sui casi che si sostiene siano stati dannosi se non mortali per l’uso stesso del vaccino. In fondo la commissione d’inchiesta sul19, che la destra ha promosso, è per indagare anche gli stessi. Nel testo si chiede infatti di svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all’Italia, all’efficacia del piano vaccinale predisposto sui tassi di ricovero e di mortalità per, nonché sugli eventi avversi e sulle sindromi post vaccinali denunciate. Su quest’ultimo tema basterebbe che i commissari leggessero lo studio di Antonello Cirnelli, valente anatomopatologo, che ha individuato solo 4 casi accertati su 144 milioni in cui il vaccinoè stato fatale. In ...

(Adnkronos) – Il V116 , primo vaccino pneumococcico specifico per adulti, “è stato sviluppato e studiato in varie popolazioni con età superiore ai 18 anni”, in particolare “non vaccinati, ... (italiasera)

I vaccini anti Covid sono sicuri. Ma gli italiani hanno la memoria corta - Bisognerebbe fare chiarezza in Italia sui vaccini e soprattutto sui casi che si sostiene siano stati dannosi se non mortali per l’uso stesso del vaccino. In fondo la commissione d’inchiesta sul Covid ...ilfattoquotidiano

anticorpi anti-morbillo, esiste un modo per scoprire la loro presenza In quali casi serve il vaccino da adulti - Nei primi tre mesi del 2024 in Italia si sono già verificati 213 casi (nove volte su dieci in persone non vaccinate), un dato in netto aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ...corriere

MARIO DRAGHI / ARIECCO CHI HA SVENDUTO LO STATO E AMMAZZATO CON I vaccini - Compreresti mai da lui un’auto usata Era una volta il modo per ‘misurare’ l’affidabilità di un politico. Aggiorniamolo all’oggi. Vedreste mai sulla poltrona europea di maggior peso, quella di ...lavocedellevoci