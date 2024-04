I primi 18 anni di Suri Cruise E la sua prima volta con il trucco

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’abbiamo seguita fin dai suoidi vita. Fin dalle sue prime scarpette con tacco (che hanno fatto scalpore), fina dai suoiesperimenti di make up, i suoivistosi fiocchi nei capelli. Le passeggiate con la madre, Katie Holmes, per le strade di New York, la città in cui entrambe vivono dopo la separazione dei genitori, e dove sfoggiano giorno dopo giorno beauty look super naturali. Ma sempre iconici. Entrambe con i capelli lunghissimi, in sintonia. Oraè diventata grande. La figlia della protagonista di Dawson’s Creek e di Tomha compiuto 18. Nata il 18 aprile 2006 a Santa Monica, in California, è ...