I migliori e peggiori aeroporti al mondo Fiumicino brilla - disastro Berlino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma 18 mar. (Adnkronos) - Quali sono i(e ial? È appena uscita la classifica 2024 di SkyTrax, e l'Italia può vantare ai primi posti l'aeroporto Leonardo da Vinci di(Roma), che si piazza 12°, scalando una posizione rispetto all'anno scorso e vincendo (è la prima volta per l'Italia) il premio per il migliore alnel campo della sicurezza. Al primo posto troviamo l'aeroporto di Doha in Qatar che scalza Changi di Singapore (2°). In generale, ottimi risultati per l'Asia: al terzo posto c'è Seoul (Corea del Sud), seguita dai due scali di Tokyo, mentre Dubai risale dal 17° al 7°. In Europa, nella top ten ci sono Charles de Gaulle, Monaco di Baviera, Zurigo e Istanbul. Ma è interessante andare a studiare il fondo della classifica, ...