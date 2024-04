I giovanissimi bocciano l' enoturismo | servono più qualità dei servizi e sistemi di prenotazione veloce

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'esperienza del turismo del vino coinvolge 13,4 milioni di italiani e il 64,5% dei viaggiatori, particolarmente gli statunitensi e gli europei. Il loro livello di soddisfazione degli italiani è molto alto, con tre clienti su quattro che si dicono soddisfatti, in particolare per ladelo durante le visite in cantina e le altre iniziative, per i rapporti con la comunità locale e per le modalità di presentazione delle esperienze proposte. Mentre per i giovani under 24 il giudizio cambia ed è meno positivo con la categoria che indica margini di miglioramento soprattutto in merito alladelo, alla facilità die al reperimento di informazioni (non è la prima volta che vengono evidenziati i limiti di questo segmento economico). La percezione dei nativi digitali è ...